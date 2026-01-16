Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|
16.01.2026 21:00:51
What 11 Analyst Ratings Have To Say About LyondellBasell Industries
This article What 11 Analyst Ratings Have To Say About LyondellBasell Industries originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Lyondellbasell Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)