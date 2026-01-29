Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|
29.01.2026 19:01:10
What 8 Analyst Ratings Have To Say About Amrize
Nachrichten zu Amrize
|
28.01.26
|Amrize Announces Date for Fourth Quarter and Full-Year 2025 Financial Results (EQS Group)
|
12.01.26
|Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Amrize gesucht (Dow Jones)
|
16.12.25
|Amrize Expands Production Capacity at Flagship U.S. Cement Plant (EQS Group)
|
29.10.25
|Aktien Schweiz geben weiter nach - Amrize und Logitech nach Zahlen sehr fest (Dow Jones)
|
28.10.25
|Amrize Delivers Strong Third Quarter Revenue Growth and Free Cash Flow Generation (EQS Group)
|
09.10.25
|Amrize Announces Date for Third Quarter 2025 Financial Results (EQS Group)
|
28.08.25
|Amrize Recommends Shareholders Reject Mini-Tender Offer By TRC Capital Investment Corporation (EQS Group)
|
06.08.25
|Amrize Delivers Solid Second Quarter, Starts Journey in Position of Strength (EQS Group)