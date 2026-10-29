What a $1,000 Investment in Palantir Could Be Worth by the End of 2027 (The Answer May Surprise You)

Palantir (NASDAQ: PLTR) has been among the top artificial intelligence stocks to invest in for a while. It has delivered strong returns year after year, although 2026 has been an exception. It has risen only about 10% this year, which is disappointing compared to prior years. However, those who are bullish on Palantir may interpret this as a period of consolidation for the stock, one that's positioning it for an incredible 2027.

But is this true, or is there something else going on with Palantir? I think there's more to this story, and I'd suggest that investing in the stock right now might not be the best idea.

Continue reading