Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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07.09.2026 08:00:00

What a $10,000 Investment in SpaceX Could Be Worth by September 2027

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock has climbed 18% over the last month, bringing welcome news for shareholders. Over the stock's short trading history, it's already been a wild ride, with shares trading as low as $104.83. SpaceX stock did a lot of work to get back above its initial public offering pricing of $135, and according to forecasts, that's just the start of where it could be heading by September 2027. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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Tesla 303,80 -0,33% Tesla

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