AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.09.2026 01:05:00
What a $10,000 Investment in the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a Decade Ago Is Worth Today
You've probably run across recommendations to buy into the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) plenty of times. Even Warren Buffett has recommended low-fee S&P 500 index funds, citing Vanguard's as a prime example. In his 2013 letter to shareholders, he wrote about his directions to his trustee for his eventual bequest to his wife:Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund. (I suggest Vanguard's.) I believe the trust's long-term results from this policy will be superior to those attained by most investors -- whether pension funds, institutions or individuals -- who employ high-fee managers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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