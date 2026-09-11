Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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11.09.2026 19:51:00

What a $10,000 Investment in Walmart Could Be Worth by September 2027

Walmart's (NASDAQ: WMT) stock price is struggling to find its footing in 2026, having fallen 5.1% as of this writing. Rising fuel costs, a cautious consumer, and already hefty expectations all appear to be weighing on the stock.

That said, by September 2027, analysts have a brighter outlook for Walmart's stock price than where it's currently trading. Here's how much a $10,000 investment could be worth by this time next year.

Image source: The Motley Fool.

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