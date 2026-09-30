What a $10,000 Investment Split Between Micron and Sandisk Could Be Worth by the End of 2027

Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been two of the best-performing stocks in the entire market during 2026. Sandisk is the top-performing stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), up over 600% so far this year. Micron is now the fourth-best-performing stock, up by around 270%.

Normally, when investors see returns like that in the immediate past, they get a bit concerned about what the future holds, since it's rare for stocks to sustain that level of growth. However, with the massive demand these two are seeing for their technology, I think now is still the perfect time to invest in them.

The reality is that the market is not pricing Micron and Sandisk as if it expects them to keep growing beyond this year. I think that could be a mistake, because several well-connected businesses project otherwise.

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