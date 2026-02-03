|
03.02.2026 13:07:29
What a $20 Million Bet on a Stock Down 3% Signals for Investors
On February 2, Tweedy, Browne disclosed a new position in UniFirst (NYSE:UNF), acquiring 102,059 shares during the fourth quarter in an estimated $19.69 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 2, Tweedy, Browne reported a new position in UniFirst (NYSE:UNF), acquiring 102,059 shares during the fourth quarter. This increased the quarter-end position value by $19.69 million, a figure that reflects the new purchase of shares.The new UniFirst position accounts for 1.59% of Tweedy, Browne’s $1.24 billion in reportable U.S. equity assets after the fourth-quarter filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.