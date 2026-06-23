GeneDx Holdings Aktie
WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007
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23.06.2026 23:48:45
What a $227,000 GeneDx Insider Sale Means as Revenue Climbs 17%
Kevin Feeley, the Chief Financial Officer of GeneDx (NASDAQ:WGS), reported the sale of 3,729 shares of Class A Common Stock for approximately $227,000 on June 16, 2026, following an option exercise and immediate disposition as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($60.77); post-transaction value based on June 16, 2026 market close ($60.77).* 1-year price change is calculated using June 23, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.02.26
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