Yum China Holdings Aktie

Yum China Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 13:21:52

What a $28 Million Exit From Yum China Signals After an 8% Profit Jump

On January 29, Broad Peak Investment Advisers reported selling all 644,905 shares of Yum China Holdings (NYSE:YUMC) in the fourth quarter, an estimated $27.68 million trade based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated January 29, Broad Peak Investment Advisers sold all 644,905 shares of Yum China Holdings in the fourth quarter of 2025. The quarter-end position value for this stake fell by $27.68 million, reflecting the impact of both trading and price changes.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Yum China Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Yum China Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Yum China Holdings Inc 41,71 -1,18%