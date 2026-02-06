National Fuel Gas Aktie

National Fuel Gas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854564 / ISIN: US6361801011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 11:05:39

What a $3 Million Add to National Fuel Gas Stock Signals to Long-Term Investors

On February 5, GAMCO Investors reported buying 37,056 shares of National Fuel Gas Company (NYSE:NFG), an estimated $3.05 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing, GAMCO Investors increased its position in National Fuel Gas Company by 37,056 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the transaction was $3.05 million, calculated using the quarter’s average closing price. At quarter-end, the fund’s stake was valued at $115.73 million, a decrease of $14.37 million from the prior period’s reported value.GAMCO Investors executed a buy, bringing the position to 1.11% of its $10.41 billion reportable 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Fuel Gas Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu National Fuel Gas Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

National Fuel Gas Co. 72,50 1,40% National Fuel Gas Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen