National Fuel Gas Aktie
WKN: 854564 / ISIN: US6361801011
|
06.02.2026 11:05:39
What a $3 Million Add to National Fuel Gas Stock Signals to Long-Term Investors
On February 5, GAMCO Investors reported buying 37,056 shares of National Fuel Gas Company (NYSE:NFG), an estimated $3.05 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing, GAMCO Investors increased its position in National Fuel Gas Company by 37,056 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the transaction was $3.05 million, calculated using the quarter’s average closing price. At quarter-end, the fund’s stake was valued at $115.73 million, a decrease of $14.37 million from the prior period’s reported value.GAMCO Investors executed a buy, bringing the position to 1.11% of its $10.41 billion reportable 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Fuel Gas Co.
|
Analysen zu National Fuel Gas Co.
Aktien in diesem Artikel
|National Fuel Gas Co.
|72,50
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
