Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
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27.04.2026 20:52:08
What a $458,000 Insider Sale Signals as Palomar Stock Falls 15% This Past Year
Mac Armstrong, the CEO and chairman of Palomar Holdings (NASDAQ:PLMR), reported the sale of 3,500 shares of Common Stock on April 21, 2026, in a series of open-market transactions totaling approximately $458,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price of $130.77; post-transaction value based on the value of remaining holdings using the trade-date close price, per SEC data.Palomar Holdings is a specialty property and casualty insurer with a focus on niche segments such as earthquake and catastrophe-related coverage. The company distributes its products through retail agents, wholesale brokers, program administrators, and carrier partnerships.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
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10.02.26
|Ausblick: Palomar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Palomar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
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