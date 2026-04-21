Limbach Holdings Aktie

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WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057

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21.04.2026 19:25:11

What a $487K Insider Sale Signals as Limbach Stock Climbs 16% and Revenue Hits $646M

On April 13, 2026, Jayme L. Brooks, the chief financial officer of Limbach Holdings, Inc. (NASDAQ:LMB), reported the sale of 5,703 shares of common stock in an open-market transaction, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($85.43); post-transaction value based on April 13, 2026 market close ($85.43).Limbach Holdings, Inc. is a leading U.S.-based engineering and construction firm specializing in complex building systems and facility services. The company leverages deep technical expertise and a century-long operating history to deliver tailored solutions for critical infrastructure and commercial projects. Its diversified customer base and integrated service offerings position it competitively within the engineering and construction industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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