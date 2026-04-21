Limbach Holdings Aktie
WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057
|
21.04.2026 19:25:11
What a $487K Insider Sale Signals as Limbach Stock Climbs 16% and Revenue Hits $646M
On April 13, 2026, Jayme L. Brooks, the chief financial officer of Limbach Holdings, Inc. (NASDAQ:LMB), reported the sale of 5,703 shares of common stock in an open-market transaction, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($85.43); post-transaction value based on April 13, 2026 market close ($85.43).Limbach Holdings, Inc. is a leading U.S.-based engineering and construction firm specializing in complex building systems and facility services. The company leverages deep technical expertise and a century-long operating history to deliver tailored solutions for critical infrastructure and commercial projects. Its diversified customer base and integrated service offerings position it competitively within the engineering and construction industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Limbach Holdings Inc
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Limbach präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Limbach gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Limbach präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Limbach veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Limbach Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Limbach Holdings Inc
|85,00
|0,59%