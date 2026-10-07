NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.10.2026 22:01:00
What a $5,000 Investment in Nvidia Could Be Worth by 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the most exciting stocks to own since the AI arms race kicked off in early 2023. If you had invested $5,000 in Nvidia at that time, your position would now be worth $80,000. While Nvidia is too large today to repeat that type of 16x performance again, I do think it has plenty of upside.
Nvidia remains in a prime position to keep profiting from the massive AI build-out, and that boom is expected to last at least through 2030. This leaves plenty of time for Nvidia to deliver jaw-dropping returns, so investors shouldn't be shy about investing $5,000 in the stock right now.
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