Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.11.2026 19:15:02
What a $500,000 Roth IRA Could Be Worth by the Time You Retire in 2035
If you are retiring in 2035, you have eight years for your nest egg to compound. That’s good news for Roth IRA investors who don’t have to worry about paying taxes on withdrawals as long as they are qualified (older than 59.5 years and the account is at least 5 years old). A $500,000 nest egg can get quite sizable, but it depends on how you have allocated your assets and what type of average annualized return you get.
Image source: Getty Images.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is one of the most popular benchmarks for measuring the stock market. The famed index contains 500 profitable U.S. companies (and 503 stocks) and regularly replaces a few laggards with better growth stocks during quarterly adjustments.
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