Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|
12.01.2026 20:16:11
What a 10,000-Share Insider Sale Says About Photronics Stock
On Jan. 7, Lee Kang Jyh, a director of Photronics, executed an open-market sale of 10,000 directly held shares at $34.83 per share, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($34.83); post-transaction value based on Jan. 7 market close ($34.83).* 1-year price change calculated using Jan. 7 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
