Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
|
15.08.2026 22:01:20
What a Cintas CEO Insider Filing Signals as It Pursues UniFirst
Todd M. Schneider, the CEO of Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), disposed of 35,599 shares of common stock on August 10, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($202.71); post-transaction value based on the August 10 market close ($202.71).Cintas Corporation is a leading specialty business services provider with a market capitalization of $82.1 billion and TTM revenues of $11.3 billion, demonstrating substantial scale and market presence. The company's diversified service portfolio and recurring revenue model provide stable cash flows and competitive advantages through high customer switching costs and operational efficiency. With 48,100 employees and established operations across North America and Latin America, Cintas maintains a strong market position in the professional services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unifirst CorpShs
|
30.06.26
|Ausblick: Unifirst gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Unifirst präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: Unifirst verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Unifirst CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cintas Corp.
|172,46
|-1,23%
|Unifirst CorpShs
|246,00
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.