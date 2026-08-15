Unifirst CorpShs Aktie

Unifirst CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867982 / ISIN: US9047081040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.08.2026 22:01:20

What a Cintas CEO Insider Filing Signals as It Pursues UniFirst

Todd M. Schneider, the CEO of Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), disposed of 35,599 shares of common stock on August 10, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($202.71); post-transaction value based on the August 10 market close ($202.71).Cintas Corporation is a leading specialty business services provider with a market capitalization of $82.1 billion and TTM revenues of $11.3 billion, demonstrating substantial scale and market presence. The company's diversified service portfolio and recurring revenue model provide stable cash flows and competitive advantages through high customer switching costs and operational efficiency. With 48,100 employees and established operations across North America and Latin America, Cintas maintains a strong market position in the professional services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unifirst CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Unifirst CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cintas Corp. 172,46 -1,23% Cintas Corp.
Unifirst CorpShs 246,00 -1,60% Unifirst CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
11:51 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen