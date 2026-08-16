Cintas Aktie

Cintas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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16.08.2026 02:50:04

What a Cintas Operating Chief Insider Filing Signals as the Firm Moves to Absorb UniFirst

Jim Rozakis, the company's president and COO, disposed of 4,041 shares of Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) on August 10, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($202.71); post-transaction value based on the August 10 market close ($202.71).Cintas Corporation is a leading provider of specialized business services with a market capitalization of $81.4 billion and TTM revenues of $11.3 billion, positioning it as a dominant player in the professional services sector. The company's diversified service portfolio and geographic footprint across North America and Latin America provide substantial scale and recurring revenue stability. Cintas maintains competitive advantages through its extensive distribution network, integrated service delivery model, and strong customer retention driven by the essential nature of its uniform rental and facility services offerings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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