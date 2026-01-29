FirstService Aktie
WKN: 924025 / ISIN: CA33761N1096
29.01.2026
What a Full Exit From FirstService Stock Signals for Investors as Shares Slip 15% This Past Year
On January 28, 2026, Eos Management reported selling out of FirstService (NASDAQ:FSV), unloading 18,047 shares in an estimated $3.44 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated January 28, Eos Management sold its entire holding of 18,047 shares in FirstService for an estimated $3.44 million. The fund reported holding no shares in the company at quarter end.The FirstService position previously accounted for 1.36% of reported assets.
