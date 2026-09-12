Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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12.09.2026 08:30:00
What a Rare Market Pattern Signals for Investors
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is trading at one of its highest valuations on record based on the Shiller cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE) ratio, which stood at 41.7 on Sept. 10. Readings above 40 have occurred only once before, during the dot-com boom of 1999-2000.
This may sound like a warning that a market crash is approaching. However, the CAPE ratio is more useful for estimating long-term return potential than for predicting when stocks will fall.
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