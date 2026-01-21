ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
21.01.2026 22:00:20
What Analysts Are Saying About e.l.f. Beauty Stock
This article What Analysts Are Saying About e.l.f. Beauty Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Spain shuns US F-35 jets as tensions grow with Washington (Financial Times)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|13,85
|1,84%