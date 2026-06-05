Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.06.2026 06:55:46
What are EU social media alternatives to Instagram, TikTok?
Opaque algorithms, too little legal protection for minors, a lot of hate speech and disinformation: in Europe, US and Chinese social media platforms have long drawn criticism. Europe wants to go its own way — but how?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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