Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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05.06.2026 14:59:20

What are EU social media alternatives to Instagram, TikTok?

Opaque algorithms, too little legal protection for minors, a lot of hate speech and disinformation: in Europe, US and Chinese social media platforms have long drawn criticism. Europe wants to go its own way — but how?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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