Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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07.06.2026 21:59:19
What are Europe's alternatives to Instagram, TikTok and X?
As criticism of Instagram, TikTok and X grows in the EU, developers have been working on European social media apps. But can they compete? DW answers the key questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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05.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Bericht über Kapitalerhöhung verstärkt Gewinnmitnahmen bei Meta (dpa-AFX)
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05.06.26
|Meta weighs big equity raising after blockbuster Google deal (Financial Times)
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05.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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03.06.26
|Meta-Aktie in Grün: EU-Gericht erklärt Messenger-Einstufung für gültig (dpa-AFX)
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03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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03.06.26
|Meta bets on AI agents to unlock WhatsApp revenues (Financial Times)
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01.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)