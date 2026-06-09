Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.06.2026 23:51:19
What are Europe's alternatives to Instagram, TikTok and X?
As criticism of Instagram, TikTok and X grows in the EU, developers have been working on European social media apps. But can they compete? DW answers the key questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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