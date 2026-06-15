Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
15.06.2026 18:43:20
What are Europe's alternatives to Instagram, TikTok and X?
As criticism of Instagram, TikTok and X grows in the EU, developers have been working on European social media apps. But can they compete? DW answers the key questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
12:25
|Buying Cursor could be SpaceX’s Instagram moment (Financial Times)
|
12.06.26
|Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
|
12.06.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla (dpa-AFX)
|
12.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|Meta-Aktie fester: EU-Beschluss erzwingt KI-Öffnung bei WhatsApp (dpa-AFX)
|
09.06.26
|EU-Zwangsmaßnahme: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen (dpa-AFX)
|
09.06.26
|Brussels orders Meta to open WhatsApp to rival AI agents (Financial Times)
|
08.06.26