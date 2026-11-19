Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.11.2026 11:30:02
What Berkshire Hathaway's Third-Quarter Report Says About Its Insurance Business
It's been roughly two weeks since Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) posted its third-quarter results. And yet, there's still plenty about this complex conglomerate's numbers left to dissect.
Today's topic? Berkshire's insurance business, which -- depending on the quarter -- can be the company's single-biggest source of operating income. Only this time around, it suffered a measurable dip in the bottom line.
Image source: Getty Images.
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