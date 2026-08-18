Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
18.08.2026 11:22:48
What Brinker's Cluster of Insider Sales Signals After a Record Stock Surge and Booming Year
Daniel S. Fuller, chief legal officer of Brinker International, Inc. (NYSE:EAT), disposed of 13,481 shares of common stock on August 13 and August 17 in a transaction valued at about $3.3 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($243.31); post-transaction value based on the August 17 market close ($241.71).Brinker International is a leading casual dining operator with a market capitalization of $10.2 billion and TTM revenues of $5.7 billion, operating over 1,600 restaurants globally. The company has demonstrated strong operational momentum, with its stock appreciating 50% over the past year, reflecting investor confidence in its brand portfolio and execution strategy. Brinker's competitive advantages include established brand recognition, an efficient franchise model, and a diversified geographic footprint that positions it favorably within the casual dining segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.