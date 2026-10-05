Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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05.10.2026 18:53:27
What Caused the Surge in Iren's AI Neocloud Stock in September?
Iren Limited (NASDAQ:IREN) shares jumped 10.1% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. There's good reason to believe the move higher may continue.
The artificial intelligence (AI) infrastructure company reported fiscal year 2026 results on Aug. 27, sending the stock marching higher over the next month. Here's why Iren might be the one neocloud stock that investors want to own.
Image source: The Motley Fool.
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