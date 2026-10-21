Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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21.10.2026 21:35:27
What China wants from a Trump-Putin summit on Ukraine
Moscow is pushing for a summit with Donald Trump and Xi Jinping to discuss ending the war in Ukraine, without Kyiv or the EU. What does Russia hope to gain, and why might China be willing to take part?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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