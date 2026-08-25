AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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25.08.2026 23:57:00

What Could a $10,000 Investment in Advanced Micro Devices Stock Be Worth by 2030?

AMD (NASDAQ: AMD) stock has been a great investment this year, rising by more than 120%. However, unless you have access to a time machine, this information is more of a fun fact and doesn't have much bearing on the future.But investors need to make decisions now about portfolio positioning for the future, and to do that, they'll need to project where stocks like AMD are heading over the next few years.AMD has made up a lot of ground in 2026 and could continue to do so, potentially turning it into a must-own investment for some time. But where might it be priced by 2030? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 406,50 -0,84% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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