Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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02.05.2026 22:02:00
What Could Happen if You Put $10,000 Into Oklo Today?
Imagine a future in which companies have their own clean power coming from a Nordic-looking eco-cabin. That, in a sense, is what Oklo (NYSE: OKLO) is working on.Oklo is an advanced nuclear technology company developing micro nuclear reactors called Aurora Powerhouses to deliver clean energy reliably. These small reactors will be able to run nonstop for years and even use nuclear waste as fuel.Think of all the places that could use reliable clean electricity: data centers, remote industrial or mining sites, military bases, research facilities, even towns or cities. These, and more, represent the huge market for nuclear power which Bank of America estimates will be worth about $10 trillion by 2050. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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