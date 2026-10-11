Manchester Aktie

Manchester für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020

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11.10.2026 18:59:26

What do Manchester City's charges mean for German football?

Manchester City have reportedly been found guilty of major financial rule breaches. What does this mean for German football?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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