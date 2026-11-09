NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 08:10:11
What do we know about Nvidia CEO’s affair with a suspected Chinese spy?
Adoration for the US tech giant’s CEO Jensen Huang has been labelled “Jensanity”, but can his reputation survive the news of his affair?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:02
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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16:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
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09.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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09.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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09.11.26
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09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Buy
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|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
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|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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|NVIDIA Corp.
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