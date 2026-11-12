The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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12.11.2026 19:05:44
What Do You Want to Know About New York Times Journalism and A.I.?
New York Times journalists want to answer your questions about how we’re using artificial intelligence in our report.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu The New York Times Co.
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03.11.26
|Ausblick: The New York Times legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: The New York Times gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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22.09.26
|ROUNDUP 2/Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert (dpa-AFX)
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22.09.26
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22.09.26
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17.09.26
|OpenAI staff knew the ‘existential threat’ AI posed to publishers, New York Times claims (Financial Times)
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02.09.26
|Trump administration backs OpenAI in New York Times copyright battle (Financial Times)
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25.07.26
|ROUNDUP/Trump zu Medien: 'Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite' (dpa-AFX)
Analysen zu The New York Times Co.
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Aktien in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.