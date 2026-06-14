BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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14.06.2026 22:17:29
What Does a BlackLine Director's Sale of 3,000 Company Shares Mean for Investors?
Mika Yamamoto, a member of the Board of Directors at BlackLine (NASDAQ:BL), disclosed the sale of 3,000 shares of common stock in an open-market transaction on June 5, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($28.48).* 1-year price change calculated as of June 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.05.26
|Ausblick: BlackLine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.04.26
|GNW-News: BlackLine stellt Agentic Financial Operations vor, um Governance- und Vertrauenslücken in der KI zu schließen (dpa-AFX)
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