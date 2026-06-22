Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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22.06.2026 14:37:01
What Does a Magnite Insider's Sale of Over 19,000 Company Shares Mean for Investors?
Sean Patrick Buckley, President of Revenue and Market Strategy, reported the sale of 19,233 shares of Magnite (NASDAQ:MGNI) in an open-market transaction executed on June 17, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($19.00); post-transaction value based on June 17, 2026 market close ($18.24).* 1-year performance calculated using June 17th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Magnite Inc
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05.05.26
|Ausblick: Magnite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Magnite stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Magnite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Magnite Inc
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