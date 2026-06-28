Silicon Motion Technology Corporation Aktie

Silicon Motion Technology Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

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28.06.2026 17:49:01

What Does a Silicon Motion Director's Sale of 2,000 Company Shares Mean for Investors?

Han-Ping Shieh, a member of the Board of Directors at Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO), disclosed the sale of 2,000 shares of common stock in multiple open-market transactions between June 2, 2026 and June 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($314.62).* 1-year price change calculated as of June 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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