AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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22.10.2026 20:05:00
What Does an AI Agent Need a CPU For? Why Nvidia Wants In on the Business Dominated by AMD and Intel
Since the start of the artificial intelligence (AI) revolution, the story has centered around the graphics processing unit (GPU). Nvidia (NASDAQ: NVDA) built the world's fastest, and the tech giant's sales skyrocketed. But as AI transitions from answering questions to completing tasks on its own, another chip is stepping into the spotlight: the central processing unit (CPU).
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have long led this market -- but now, Nvidia wants in. Let's consider why AI agents need CPUs and whether Nvidia can dominate in this market too.
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