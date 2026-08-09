Ouste a Aktie
WKN DE: A2QRLS / ISIN: US68989M1036
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09.08.2026 02:56:01
What Does an Ouster Director's Sale of 5,000 Shares Mean for Investors?
Stephen A. Skaggs, a member of the Board of Directors at Ouster, Inc. (NASDAQ:OUST), sold 5,000 shares of common stock on August 5, 2026 and August 6, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($45.54); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($45.58).Ouster is a leading lidar sensor manufacturer with a $2.8 billion market cap, positioning the company as a critical enabler of autonomous systems and advanced perception technologies. The company operates with 320 employees from its San Francisco headquarters and has demonstrated significant market momentum, with a one-year share price appreciation of 98.43%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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