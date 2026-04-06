Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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06.04.2026 11:00:08
What Does an Ultra-Luxury First Class Ticket Get You? Flying in a Frictionless Bubble.
A writer reports from inside the premium bubble, where there’s no such thing as too much, petty annoyances are nonexistent and the real world never intrudes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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