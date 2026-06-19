Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.06.2026 16:23:00
What Does Berkshire Hathaway See in This Housing Stock?
The market has finally had time to digest the "what" of Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) recently announced decision to acquire homebuilder Taylor Morrison Home (NYSE: TMHC). Now that the dust has settled, it's time answer the question "why?"The answer isn't complicated. It's obvious if you're willing to take things at face value.New Berkshire CEO Greg Abel isn't wasting any time. Since taking the helm at the beginning of this year, he has steered the conglomerate into a much bigger stake in Alphabet, established a new position in Delta Air Lines, and sold off a bunch of smaller holdings that weren't making much impact on its overall equity portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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