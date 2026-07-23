Olivia Aktie
ISIN: US6810671049
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23.07.2026 14:41:01
What Does Box COO Olivia Nottebohm's Sale of Nearly 6,000 Company Shares Mean for Investors?
Olivia Nottebohm, Chief Operating Officer of Box, Inc. (NYSE:BOX), sold 5,834 shares of Class A Common Stock on July 21, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($30.13); post-transaction value based on July 21, 2026 market close ($29.94).Box, Inc. is a leading cloud-based content management platform provider with a market capitalization of $3.9 billion. The company maintains a strong profitability profile with TTM net income of $110.8 million, demonstrating the operational leverage of its SaaS business model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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