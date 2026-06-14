Brady Aktie
WKN: 900104 / ISIN: US1046741062
|
14.06.2026 13:22:01
What Does Brady CEO's Purchase of Over 13,000 Shares for $1 Million Mean for Investors?
On June 10, 2026, President and CEO Vineet A. Nargolwala reported an open-market purchase of 13,011 shares of Brady Corporation (NYSE:BRC), according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($76.86); post-transaction value based on June 10, 2026 market close ($77.87).* 1-year performance calculated using June 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brady Corp.
|
17.05.26
|Ausblick: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)