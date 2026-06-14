Brady Aktie

Brady für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900104 / ISIN: US1046741062

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14.06.2026 13:22:01

What Does Brady CEO's Purchase of Over 13,000 Shares for $1 Million Mean for Investors?

On June 10, 2026, President and CEO Vineet A. Nargolwala reported an open-market purchase of 13,011 shares of Brady Corporation (NYSE:BRC), according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($76.86); post-transaction value based on June 10, 2026 market close ($77.87).* 1-year performance calculated using June 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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