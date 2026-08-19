Coursera Aktie
WKN DE: A2QRZ7 / ISIN: US22266M1045
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19.08.2026 03:00:01
What Does Coursera CEO's Sale of Over 46,000 Shares Mean for Investors?
Gregory M. Hart, President & CEO of Coursera, Inc. (NYSE:COUR), reported the disposition of 46,069 shares of common stock on August 15, 2026, as detailed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.78).Coursera is a leading digital education platform with a global reach across multiple continents, serving over 1.3 million employees through its consumer and enterprise segments. The company has established a diversified revenue model spanning individual learner subscriptions, degree programs, and enterprise training partnerships.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coursera
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28.07.26
|Ausblick: Coursera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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22.04.26
|Ausblick: Coursera veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Coursera
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