DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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18.08.2026 04:53:49
What Does DigitalOcean Chief Accounting Officer's Sale of Over 4,000 Shares Mean for Investors?
Cherie Barrett, Chief Accounting Officer at DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN), executed a sale of 4,456 shares of common stock at $132.37 per share on August 13, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($132.37); post-transaction value based on August 13, 2026 market close ($132.29).DigitalOcean Holdings, Inc. operates as a global cloud infrastructure provider with significant scale, evidenced by $1 billion in trailing 12-month revenue. The company has demonstrated exceptional growth momentum, with a one-year stock price appreciation of 316.66%, reflecting strong market demand for its developer-focused cloud platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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