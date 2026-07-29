Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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29.07.2026 14:45:01
What Does Figma Chief Revenue Officer's Sale of Over 11,000 Company Shares Mean for Investors?
Shaunt Voskanian, Chief Revenue Officer, sold 11,219 shares of Figma, Inc. (NYSE:FIG) on July 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.92); post-transaction value based on July 14, 2026 market close.Figma operates as a market-leading collaborative design platform with a user base spanning design professionals and product development teams globally. The company's browser-based architecture and emphasis on real-time collaboration position it as a differentiated alternative to traditional desktop-based design tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Figma
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Figma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
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18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)