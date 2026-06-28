LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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28.06.2026 15:22:01
What Does Five9's Chief Legal Officer Selling Shares Worth Over $200,000 Mean for Investors?
Tiffany N. Meriweather, Chief Admin and Legal Officer of Five9 (NASDAQ:FIVN), reported the sale of 9,526 shares of common stock for a transaction value of approximately $236,000 on June 4, 2026, amid a year marked by a double-digit share price decline, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.81); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($24.46).* 1-year price change calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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