LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie

LEGAL CORPORATION Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.06.2026 15:22:01

What Does Five9's Chief Legal Officer Selling Shares Worth Over $200,000 Mean for Investors?

Tiffany N. Meriweather, Chief Admin and Legal Officer of Five9 (NASDAQ:FIVN), reported the sale of 9,526 shares of common stock for a transaction value of approximately $236,000 on June 4, 2026, amid a year marked by a double-digit share price decline, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.81); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($24.46).* 1-year price change calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEGAL CORPORATION Registered Shs

mehr Nachrichten