Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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10.06.2026 22:20:27
What Does Ichor CEO's Sale of Over 13,000 Company Shares Mean for Investors?
Philip Ryan Barros, Chief Executive Officer of Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR), reported the sale of 13,705 ordinary shares for a transaction value of approximately $962,000, following an option exercise and immediate sale, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($70.19); post-transaction value based on June 4, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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