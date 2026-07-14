LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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14.07.2026 19:57:02
What Does LegalZoom Chief Legal Officer's Sale of Over 50,000 Company Shares Mean for Investors?
Nicole Miller, Chief Legal Officer of LegalZoom.com, Inc. (NASDAQ:LZ), disposed of 51,545 shares of common stock on July 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($7.21); post-transaction value based on July 9, 2026 market close.LegalZoom.com operates as a leading digital legal services platform, serving as a technology-enabled alternative to traditional legal service providers. The company's scalable, web-based platform leverages technology to democratize access to legal services while maintaining profitability, with TTM net income of $11.4 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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